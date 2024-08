Fratelli d'Italia, che succede? Chiude storico circolo di Grottaminarda Il messaggio di Gennaro Blasi storico esponente della destra grottese

Con una nota Gennaro Blasi storico esponente della destra grottese e segretario del circolo di Fratelli d’Italia G.Almirante dalla sua pagine facebook comunica: “Che il partito di Fratelli d’Italia della provincia di Avellino non mi ha rinnovato la tessera 2024, dopo anni ed anni di militanza e sacrificio. – continua Blasi - da giorni ero indeciso cosa fare, con rammarico ho deciso e comunicato, agli iscritti, visto la situazione creatasi anche in sede nazionale, la chiusura del Circolo Fratelli d Italia di Grottaminarda G.Almirante. Circolo da me fondato e che a giorni avremmo dovuto inaugurare con dirigenti locali provinciali e nazionali. Il rammarico è grande, ma sicuramente il tutto non è dipeso da me. Resterò sempre coerente con le mie idee quindi non aderendo a nessun altro partito, continuerà ad essere un elettore di destra, ma libero e senza responsabilità e cariche partitiche. Mi congedo a tutti voi con questa nota non potendo farlo personalmente con tutti gli elettori grottesi come ho sempre comunicato tutte le notizie e le strategie politica che abbiamo messo in campo, in futuro sarò solo un semplice elettore della destra” conclude l’ex esponente di Fratelli d’Italia Gennaro Blasi.