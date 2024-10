Avellino: Pd stampella della Nargi sulle commissioni, Gengaro lascia L'ex candidato sindaco del campo largo: mai con questa sindaca e con il suo alleato Festa...

Finora erano solo rumors di un Pd che si stava abboccando sulla Nargi e la sua amministrazione. Ora ci sono dati concreti. Li rivela in una nota ufficiale l'ex candidato sindaco del campo largo, Antonio Gengaro, che lascia il suo ruolo di coordinatore delle opposizioni. Era già strano e anomalo politicamente il fatto che non fosse stato lui a guidare il gruppo Pd come candidato sindaco dell'ala Schlein. Ora si consuma una rottura che rischia di avere serie conseguenze anche in vista delle prossime elezioni regionali.

"La spaccatura tra il Partito Democratico e la Sinistra, nella composizione delle commissioni consiliari, mi induce - annuncia Gengaro - a rinunciare al ruolo di coordinatore delle opposizioni in Consiglio comunale. Per me ogni forza dell'alleanza del Campo largo deve avere pari dignità politica, a prescindere dai numeri. Purtroppo, la mia opinione è risultata minoritaria nell'ambito della discussione all'interno del gruppo del PD, oggi ne ho preso atto. Nonostante ciò, assicuro i nostri numerosi ed esigenti elettori che continuerò a battermi, sulla linea di Elly Schlein, per la costruzione in Irpinia ed in Campania di un nuovo centrosinistra e per il rilancio ed il rinnovamento del Partito Democratico in Irpinia. Per quanto riguarda la linea in comune, ribadisco che sarà di opposizione intransigente e propositiva. Aggiungo che, per quanto mi riguarda, per coerenza e rispetto dell'elettorato, nessun rapporto è possibile con la sindaca Nargi e con il suo alleato Festa".