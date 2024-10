Fruncillo: "Valorizzazione aree interne, ottimo segnale dall'Alta Irpinia" L'elezione di Cantarella e D'Amato

Il coordinamento Provinciale di Avellino Avellino presieduto da Ines Fruncillo saluta con partecipazione l’elezione di Raffaele Cantarella, Sindaco del Comune di Conza della Campania, e di Raffaele D’Amato, Consigliere del Comune di Montoro, alla carica di assessore rispettivamente presso la Comunità Montana Alta Irpinia e la Comunità Montana Irno Solofrana.

"Gli amministratori di FdI sono costantemente impegnati per dare il loro contributo alla crescita e al

rafforzamento delle politiche di coesione delle aree interne, creando condizioni di confronto presso tutti gli

Enti funzionali e legittimati a programmare un’attività gestionale che guardi al medio-lungo periodo. In tale contesto gli enti locali, come le Comunità Montane, esercitano una funzione strategica di tutela, promozione e valorizzazione delle zone montane, oltre che di gestione degli interventi speciali stabiliti dalla normativa dell’Unione Europea e dalle leggi statali e regionali e, con la partecipazione attiva delle popolazioni all’attuazione dei programmi di sviluppo e dei piani territoriali dei rispettivi comprensori, concorrono a generare una politica di riequilibrio economico e sociale che è essenziale per mitigare lo spopolamento delle aree interne.

Sono certa che Raffaele Cantarella e Raffaele D’Amato apporteranno il loro qualificato contributo nella programmazione dei piani di opere e di interventi, individuando e condividendo gli strumenti più adeguati alla crescita collettiva in ambito socio-economico. A loro va tutto il sostegno della comunità irpina di Fratelli d’Italia in uno al nostro più sentito augurio di buon lavoro".