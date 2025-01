Genovese (Patto Civico): "Sindaco senza più dignità e autonomia politica" Il consigliere comunale: "Nargi non è più il sindaco di Avellino. C'è un primo cittadino esterno"

"Il Comune di Avellino è guidato da una persona che non ha più alcuna dignità né autonomia politica, che ha preferito inchinarsi all'arroganza di un uomo che in modo offensivo e pubblicamente ha detto 'o fai tutto ciò che ti dico io e nomini la giunta che ti ordino o ti anniento. Da oggi Nargi non è più il sindaco di Avellino. La nostra città avrà due vice sindaci, Nargi e e Mazza, e un sindaco esterno, non votato dal popolo che si chiama Festa": così in un video si è espresso il consigliere di "Patto Civico" al Comune di Avellino, Rino Genovese. "Il nostro consiglio comunale è umiliato. Le linee programmatiche sono state sostituite da ciò che è imposto dall'esterno. Un oltraggio alle istituzioni": parole molto dure da parte di Genovese.