Nargi: "La politica è mediazione. Più coesi di prima, pretendiamo più rispetto" Il sindaco di Avellino: "Mediazione su un documento fondato sulle linee programmatiche"

Via alla fase 2, parte la nuova giunta Nargi al Comune di Avellino. Prime ore da nuovi assessori per i consiglieri dell'area festiana, per Siamo Avellino c'è il capogruppo Alberto Bilotta con il tecnico Alessandro Scaletti che al Bilancio aggiunge la delega alla Cultura. Una svolta siglata in poche ore a Palazzo di Città e presentata da Laura Nargi: intesa sul documento programmatico in 8 punti cardine, ma ora rispetto per i ruoli.

"Abbiamo ritrovato unità e intesa"

"Sono soddisfatta per questa nuova fase di governo. Abbiamo trovato un'intesa, una mediazione. D'altronde la politica è mediazione. - ha affermato il sindaco - Mediazione su un documento fondato sulle linee programmatiche della nostra amministrazione, fondato su un programma che hanno scelto gli avellinesi. Adesso più coesi di prima. Abbiamo ritrovato unità, intesa e ovviamente pretendiamo tutti più rispetto. Rispetto verso gli altri, rispetto verso le istituzioni, rispetto per la nostra città".