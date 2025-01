Luigi Di Maio inviato nel Golfo, Rotondi: "Sempre apprezzato per le sue qualità" La nomina, il commento del politico avellinese

"Sarò condizionato dal fatto che è nato ad Avellino, ma ho sempre stimato Luigi Di Maio e la sua riconferma quale inviato nel Golfo è una ulteriore prova delle sue qualità''. Così sui social Gianfranco Rotondi si esprime sulla conferma di Luigi Di Maio quale inviato nel Golfo. Luigi Di Maio è stato scelto come inviato Ue per il Golfo. La decisione è stata presa dall’Alto rappresentante della Ue, Josep Borrell, che ha inviato una lettera ai 27 membri dell’Unione con l’indicazione dell’ex esponente di spicco del Movimento 5 Stelle ed ex ministro degli Esteri.