Aiello del Sabato, polemiche in consiglio comunale: opposizione all'attacco La nota stampa

Scintille in consiglio comunale ad Aiello. Opposizione all'attacco con una nota stampa a firma del gruppo consiliare "Progetto Aiello". "Il Sindaco del Comune di Aiello del Sabato continua a ignorare le ripetute richieste della minoranza di formulare l'ordine del giorno (OdG) del Consiglio Comunale in modo chiaro, preciso e specifico.- spiega Connie Della Sala-.

Nei giorni precedenti è intervenuta anche la Prefettura di Avellino.

Nonostante le numerose sollecitazioni, l'OdG presentato per la odierna seduta consiliare risulta ancora vago e lacunoso, impedendo ai consiglieri e soprattutto ai cittadini di comprendere appieno le questioni che saranno discusse.

In particolare le mozioni proposte dalla minoranza consiliare non vengono indicate in dettaglio nell’odg ma descritte in modo generico come “Mozioni a firma del gruppo Consiliare Progetto Aiello”

La minoranza consiliare svolgendo il proprio compito ha presentato in consiglio comunale diverse proposte negli ultimi consigli comunali ma nessuna di essa viene indicata in modo chiaro e puntuale nell’avviso di convocazione.

Tale comportamento compromette la trasparenza e l'efficacia dell'attività consiliare". Per la consigliera comunale Connie Della Sala questo "è ennesimo atto in violazione delle più elementari regole di corretta ed adeguata informazione verso i cittadini. Qualcuno ritiene di poter ignorare tutto, inviti della Prefettura, regole di buon senso, sentenze del Consiglio di stato.

Infine, questa mattina in consiglio comunale si è tentato di non far votare una mozione del gruppo consiliare: un potere che il sindaco non ha ma che ha cercato in tutti i modi di attribuirsi".