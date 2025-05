Forza Italia Giovani Avellino: Alessio Barbieri nominato coordinatore cittadino Obiettivo: dare nuovo slancio all'attività del movimento giovanile sul territorio

La coordinatrice provinciale di Forza Italia Giovani Avellino, Michela Colucci, ha ufficialmente nominato Alessio Barbieri nuovo coordinatore cittadino di Forza Italia Giovani Avellino.



La nomina si inserisce nel contesto di un ampio processo di riorganizzazione volto a rilanciare con nuovo slancio l’attività del movimento giovanile sul territorio.

Come indicato nella lettera di incarico, tale scelta è frutto di una visione chiara: valorizzare giovani motivati e coerenti con i valori fondanti del partito, portatori dell’eredità politica del presidente Silvio Berlusconi e interpreti della tradizione liberale, cristiana, garantista, europeista e atlantista.



"Poter intervenire per la prima volta da coordinatore cittadino di Forza Italia Giovani è un’emozione forte - ha dichiarato Alessio Barbieri nel corso del congresso - ringrazio Michela Colucci per la fiducia e per il suo instancabile lavoro nel costruire un movimento serio e radicato.

Se oggi Forza Italia è forte in Irpinia, lo dobbiamo soprattutto all’impegno del presidente Angelo Antonio D’Agostino e della vicecoordinatrice Giuliana Franciosa. Un pensiero speciale va a Fulvio Martusciello, nostro riferimento in Campania ed Europa, che ha avuto la visione di far nascere il nostro coordinamento giovanile anni fa.

Grazie anche al coordinatore regionale di Forza Italia Giovani Michele Vitiello per la disponibilità e la vicinanza che non fa mai mancare al nostro gruppo.



Voglio ringraziare tutti i giovani che condividono questo percorso: sia chi ha iniziato con me quando non c’erano ruoli, sia chi si è unito dopo con entusiasmo e spirito di squadra.



Un sentito ringraziamento a Rocco Veglia, già vice coordinatore provinciale, per il prezioso lavoro svolto e per avermi preceduto con dedizione e impegno in questo ruolo.

Oggi siamo un gruppo unito, che guarda con determinazione al futuro. Intendo continuare a difendere e promuovere i valori moderati in cui crediamo e contribuire a costruire un’alternativa credibile al centrosinistra, soprattutto in vista delle elezioni regionali. Restare ad Avellino è una scelta di amore e responsabilità: vogliamo costruire qui, insieme, qualcosa di grande".



Barbieri ha poi rivolto un augurio di buon lavoro a Gerardo Melillo, nuovo Segretario cittadino di Forza Italia, sottolineando il rapporto di collaborazione e fiducia costruito tra la nuova segreteria e il movimento giovanile.