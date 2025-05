Proseguono i congressi cittadini di Fratelli d'Italia Avellino Onorata la memoria di Francesco D'Ercole recentemente scomparso

In un clima di profonda partecipazione e passione politica, abbiamo celebrato il congresso cittadino di Montoro che ha eletto, per acclamazione, coordinatore cittadino del circolo di FdI il dott. Luigi Toro, e quali componenti del coordinamento cittadino Maria Pia Castiello, Giuseppina Del Pozzo, Luca Milano Raffaele Sarracino, nominati Davide Turco e Edoardo Iorio.

Il congresso è stata l’occasione per fare il punto sulle attività da svolgere e sugli obiettivi da raggiungere nella gestione amministrativa del comune di Montoro.

È stata onorata la memoria dell'on. Francesco D'Ercole, esponente di spicco della destra irpina, e di Sergio Ramelli a 50 anni dalla sua morte.

Durante i lavori congressuali il Presidente Provinciale, Ines Fruncillo, ha sottolineato l' importanza che questi momenti democratici hanno e di quanto stimolino il confronto e la collaborazione con le comunità e gli attori socioeconomici del territorio.

Numerosi gli spunti di riflessione raccolti grazie agli interventi dei dirigenti provinciali e comunali del Partito e degli amministratori presenti.

Si è dibattuto di infrastrutture e di come la Valle dell’Irno potrebbe rappresentare uno snodo importante per la circolazione delle persone e delle merci, considerata la posizione geografica baricentrica rispetto alle province di Salerno ed Avellino e rispetto ai mari che circondano la penisola italiana.

Il coordinatore cittadino dott. Luigi Toro ha sottolineato, tra le priorità del suo programma, particolare attenzione al coinvolgimento dei giovani, per far si che cresca in loro una coscienza sociale e politica, la tutela dei più deboli e azioni concrete per far riavvicinare chi è sfiduciato al mondo della politica. Fondamentale, inoltre, il raccordo con professionisti e imprenditori per condividerne istanze e iniziative.

Si è discusso della valorizzazione dei settori strategici del territorio: agricoltura, servizi e artigianato.

Il congresso si è concluso con un ricordo della figura di Giorgio Almirante, con l’impegno alla rinnovata interpretazione di un suo noto dettame di vita: Vivi come se dovessi morire domani, pensa come se non dovessi morire mai.

Un sentito ringraziamento per la partecipazione viene rivolto al Sindaco di Montoro Salvatore CARRATÙ, al consigliere provinciale dott. Antonello CERRATO, all’ing. Salvatore PETRONE e Ugo MARTUCCI del circolo di Forza Italia Solofra.