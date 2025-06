Petitto: "La crisi al Comune? Pronti al dialogo, manca l'interlocuzione" Il consigliere regionale di Forza Italia: "12 giugno evidentemente spartiacque"

"Forza Italia da partito moderato è sempre un partito pronto al dialogo. L'abbiamo detto in più occasioni, anche nell'ultimo congresso cittadino di Avellino, il problema è che manca l'interlocuzione. Attendiamo i risvolti di questa crisi, anche un po' di chiarimento aspettando la massima lealtà da parte degli interlocutori": così il consigliere regionale di Forza Italia, Livio Petitto, si è espresso sulla posizione del partito in città nella crisi politica al Comune di Avellino.

"Contributo al ballottaggio, pronti a confermarlo, ma..."

"Il 12 giugno sarà decisivo? È una data importantissima. - ha aggiunto - Sarà spartiacque per il futuro di questa amministrazione. Su base programmatica, così come abbiamo fatto durante il ballottaggio, abbiamo dato il nostro contributo e siamo pronti a confermarlo. L'aspetto importante è che ci sia la lealtà. Una lealtà che non abbiamo riscontrato subito dopo il ballottaggio".