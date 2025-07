Il partito delle idee, regole e legalità: assemblea di democratici ad Avellino A promuoverla il partito democratico

Il partito delle idee, delle regole e della legalità. E' il tema dell'assenblea dei democratici in programma mercoledì prossimo 8 luglio alle ore 18. L'appuntamento è al Circolo della Stampa di Avellino.

A promuoverla il partito democratico. "Per Avellino e per l'Irpinia". Focus sulle questioni che riguardano il lavoro e le infrastrutture a cui è legato il futuro e lo sviluppo della provincia di Avellino a partire dalle aree interne. Senza tralasciare tematiche di grande attualità come trasporti e crisi idrica, una delle emergenze di questa estate 2025.