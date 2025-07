Il sindaco Nargi a Roma per "Frida Opera Musical" "Avellino e città del Messico nel segno della grande artista"

Il sindaco di Avellino, Laura Nargi, ha partecipato stamattina a Roma, presso l’Ambasciata del Messico in Italia, alla presentazione internazionale di “Frida Opera Musical”. Il colossal sulla vita e l’arte di Frida Kahlo, tra le più rilevanti artisti del ventesimo secolo, è in programma il 21 e 22 ottobre prossimi, al Teatro “Carlo Gesualdo” di Avellino.

Nella Capitale, la fascia tricolore del capoluogo irpino ha incontrato, tra gli altri, l’ambasciatore messicano, Carlos Garcya Eugenio De Alba Zepeda, i rappresentanti della “Mic international company” e del Museo Diego Riveira ed il produttore dell’evento, Francesco Gravina.

"Frida - dichiara il sindaco Nargi - è magia e coraggio. Frida è libertà. La sua arte rivivrà al Teatro “Gesualdo” per l’anteprima nazionale del musical. È stato un immenso piacere rappresentare Avellino in una sede così prestigiosa come l’Ambasciata del Messico in Italia. Quando l’arte unisce i popoli e la cultura diventa ponte tra mondi diversi, allora sappiamo di essere sulla strada giusta.

Oggi Avellino e Città del Messico si incontrano nel segno di Frida, della sua resilienza e di quella forza tutta femminile che attraversa confini e generazioni.

Un ringraziamento speciale alla famiglia Gravina, per l’attenzione e la sensibilità dimostrate in questa occasione, e a tutte le realtà che hanno reso possibile questo sogno". – conclude Nargi.