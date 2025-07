Patto per la città, alleanza con Nargi? Buonopane: iI Pd non dà un buon esempio Il presidente della Provincia Rizieri Buonopane che ieri ha preso parte all'incontro Dem

“Sono stato tirato in ballo in maniera del tutto strumentale e inutilmente”. A dirlo è il presidente della Provincia Rizieri Buonopane che ieri ha preso parte all'incontro Dem al circolo della stampa sulle vicende di Palazzo di città.

Il numero uno di Palazzo Caracciolo ha parlato di una vicenda gestita malissimo dalla segretaria e ha puntato il dito contro il segretario provinciale Nello Pizza: “Ho sentito tre versioni diverse del segretario provinciale del Partito Democratico: una prima dichiarazione in cui si diceva di non essere d’accordo, poi un’altra in cui si diceva il contrario, e stamattina ancora un’altra. Quindi, quale versione è quella ufficiale? La busta numero uno, la due o la tre? - rimarca ironicamente - Occorre fare chiarezza, innanzitutto nel merito della questione, e poi su come la segreteria gestisce certe vicende, che è una questione dirimente per il futuro del Pd.

È sotto gli occhi di tutti che il percorso è stato compiuto al contrario: prima si è parlato, si è trovato un accordo, e solo dopo si sono coinvolti gli organismi di partito, la direzione, Napoli, e poi — in modo del tutto strumentale — anche il presidente della Provincia. È una cosa del tutto inaccettabile. Qualcuno dovrà rendere conto del modo in cui è stata gestita questa vicenda. Lo dico senza entrare nel merito della bontà o meno dell’idea di accogliere l’invito della sindaca Laura Nargi”.

Il Partito Democratico non sta dando un buon esempio. L’anno scorso costruiva, quest’anno, invece, il partito ha fatto una fuga in avanti, senza alcuna considerazione per gli alleati. Non mi è sembrato un percorso chiaro, né tantomeno leale rispetto agli alleati. Bisogna prima ricostruire il Partito Democratico in provincia di Avellino e poi parlare di alleanze e di centrosinistra” conclude Buonopane.