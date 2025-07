Crisi al Comune di Avellino, Pizza: nessun accordo con Nargi Domani "Le ragioni di una scelta": il gruppo consiliare PD incontra la Città

Voto contrario al Bilancio: l'indicazione del segretario provinciale del Partito Democratico, Nello Pizza, è netta dopo un lento e articolato confronto interno con diverse posizioni e possibili aperture al patto con il sindaco di Avellino, Laura Nargi, emerse all'interno del PD dopo la prima decisione assunta dal commissario regionale del partito, Antonio Misiani. Nelle scorse ore il presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane, aveva tuonato sulle posizioni: "Ho sentito tre versioni del Partito Democratico. Non d'accordo, d'accordo e poi non d'accordo. Occorre fare chiarezza sul merito e su come la segreteria gestisce certe vicende": aveva dichiarato Buonopane nella giornata di martedì a margine dell'Assemblea dei Democratici al Circolo della Stampa.

Domani momento pubblico di confronto al Circolo della Stampa

Proprio al Circolo della Stampa, domani alle 18, il gruppo consiliare del PD al Comune di Avellino incontrerà la Città. Momento pubblico di confronto "per fare definitiva chiarezza ed esprimere la nostra posizione": si legge nella nota diffusa dal capogruppo PD, Luca Cipriano.