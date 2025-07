Fico ad Ariano: "Sanità e trasporti, diritti fondamentali per i cittadini" Rafforzare la rete dei medici di base e i piccoli ospedali

"La superficie del territorio campano è composta maggiormente da aree interne, dall'alto casertano, all'Irpinia e Sannio. L'arianese è una parte fondamentale della regione. Sappiamo che c'è un problema di spopolamento, non solo in Campania ma anche in altre regioni e va affrontato insieme a tutti i sindaci per far ritornare la vita in tanti modi in questi luoghi".

E' il monito dell'ex presidente della Camera Roberto Fico giunto ad Ariano Irpino per parlare di sanità, infrastrutture e sviluppo. Presente il sindaco della città del tricolle Enrico Franza, Nello Pizza, Luigi Simeone e Generoso Maraia. Incontro moderato dal giornalista Norberto Vitale. In sala forze politiche e sindacali.

Le infrastrutture sono fondamentali come pure la sanità

"In primo luogo i trasporti nelle aree interne che devono essere connesse, collegate. Chi abita qui deve avere un buon trasporto. E' un diritto pubblico, essenziale così come la sanità. Un bene comune fondamentale perchè si espleta nel diritto alla salute".

La sanità territoriale

"Bisogna lavorare e rafforzare molto questo aspetto, in modo molto forte con tutta la rete dei medici di base. Bisogna operare con il paziente già da casa in un modo ancora più efficace ed efficiente, per far si che i pronti socco soccorsi, possano essere meno frequentati quanto non si avverte la reale necessità e così anche gli stessi ospedali".

Il potenziamento dei piccoli ospedali per Fico è fondamentale

C'è bisogno di un piano generale. Laddove è possibile mantenerli e ce ne sono tanti di luoghi, vanno sviluppati, generalizzati per cercare di accogliere i pazienti e indirizzarli alle varie specializzazioni".