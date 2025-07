"Noi di centro", nuove adesioni: "Preoccupati per le sorti della città" Il segretario Della Porta annuncia l'adesione dell'avvocato Di Vito: "Pronti alle sfide elettorali"

Prosegue il percorso di radicamento di “Noi di Centro” ad Avellino. Dopo la nomina del responsabile giovanile, aderisce al partito l’avvocato Massimiliano Di Vito. Impegnato da tempo nella vita politica della città, Di Vito ha raccolto un importante consenso nella scorsa tornata elettorale amministrativa con la lista “Patto Civico per Avellino”.

L’obiettivo è strutturare una adeguata strategia politica e di governo, tenendo conto delle criticità del territorio, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

Della Porta interviene sulla crisi al comune

Il segretario di “Noi di Centro”, l'avvocato Antonio Della Porta si è soffermato anche sulla crisi al Comune di Avellino. “Sono preoccupato per le sorti di questa amministrazione, ma manca un disegno concreto di sviluppo della città”, conferma il segretario Della Porta, che guarda naturalmente al possibile appuntamento elettorale in città per la prossima primavera se - come appare sempre più probabile - sarà sciolto il consiglio comunale.

L'organizzazione del partito di Mastella in provincia

Il partito guidato da Clemente Mastella è già al lavoro per definire i diversi dipartimenti che si occuperanno di redigere il programma in vista dei prossimi appuntamenti elettorali in Irpinia. Anche in provincia, in particolare in Alta Irpinia, il partito continua la sua azione di radicamento, individuando diversi referenti autorevoli sul territorio.