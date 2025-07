Piero De Luca: "No condizioni per sostegno Nargi. Il Pd coerente e lineare" Il deputato campano: "La Città di Avellino merita serietà e rispetto"

"La Città di Avellino merita serietà e rispetto. Per questo motivo, abbiamo deciso insieme di approfondire attentamente in queste settimane la situazione politica ed amministrativa del comune insieme agli organismi del Partito e ai suoi rappresentanti istituzionali.

In questo contesto, condivido pienamente le valutazioni operate dal gruppo consiliare e dal Partito provinciale stesso quanto all'esigenza di assicurare coerenza e linearità rispetto al mandato elettorale ricevuto dai cittadini".

Così il deputato democratico Piero De Luca, segretario del Gruppo Pd alla Camera con delega per il Pnrr, riforme e sicurezza.

"Non ci sono assolutamente le condizioni per un cambio di linea e posizione politica. Dopo aver contribuito a porre fine all'esperienza amministrativa di Festa, continueremo a svolgere un'opposizione costruttiva ma rigorosa alla giunta Nargi, per cui voteremo no al bilancio consuntivo.

Ne va della credibilità del partito democratico e della serietà nei confronti dei cittadini che si aspettano un governo della città solido e coeso, come del resto chiedono linearità e coerenza ai democratici in tutte le sedi istituzionali a partire dalla Provincia.

Spetta alla sindaca sciogliere i nodi all'interno della propria maggioranza. Non possono esserci stampelle di turno in un quadro privo di chiarezza amministrativa e politica. Se ciò non dovesse accadere lei e la sua maggioranza saranno gli unici responsabili dell'esito prematuro di questa consiliatura”.