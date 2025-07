Partito comunista sul caso Avellino: "Il problema non è Nargi o Festa" "La città versa da tempo in un fallimento totale, c'è bisogno di massima trasparenza"

"Come partito comunista italiano Avellino esprimiamo ancora una volta il nostro giudizio sull'amministrazione comunale del capoluogo.

Se il problema di Avellino fosse la signora sindaca Nargi o Festa allora neanche avremmo fatto questo comunicato.

A nostro avviso la città versa da tempo in un fallimento totale e per quanto amiamo la nostra città siamo alla ricerca disperata di trovare un argomento per parlarne bene".

Così in una nota il segretario provinciale del partito comunista Avellino Roberto Vecchione:

"Non abbiamo dubbi che in città esista un 20% che vive meglio di chi sta a Montecarlo ma la città è composta da un altro 80% di cui noi come partito cerchiamo di capire i bisogni e le istanze.

A nostro avviso c'è bisogno di massima trasparenza punto per punto per cercare di uscire da questo fallimento che ogni giorno esaspera i cittadini che non hanno corsie preferenziali. Vi chiediamo di assumervi le vostre responsabilità comunque andrà il voto del 17 Luglio in consiglio comunale.

Per quanto ci riguarda commissario o no continueremo a ribadire che la nostra città ha toccato il fondo ed è ora di fare in modo che Avellino ritorni una città vivibile come merita".