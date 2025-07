LIVE | Consiglio comunale decisivo per l'amministrazione Nargi La diretta testuale del consiglio comunale, spartiacque per l'attività amministrativa

Segui la diretta di ottopagine.it

Ore 18.25 - Gerardo Melillo (Forza Avellino): "Occorre una capacità di inversione per mettere a riparo la città almeno per i prossimi 6 mesi. Non capisco perché ci debba essere questa fretta nel liquidare l'amministrazione per una questione di convenienza politica che non trova riscontro nei fatti".

Ore 18.12 - Enza Ambrosone (Partito Democratico): "Il PD è l'unico partito che ha consumato in pubblico il suo dibattito non nascondendo una diversità di posizione, non sottraendosi nella responsabilità del ruolo che ha conquistato. Ci sono altri che dovrebbero spiegare. Ci sono protagonisti di questo consiglio comunale che rimangono silenti. La sindaca Nargi si è affidata e questo rischia di costarle molto. Siamo stati accusati di voler fare la stampella, ma abbiamo sempre ragionato di città, di ciò che era utile. La città non è fatta di popolo e borghesia e su questo il PD ha il dovere di discutere al proprio interno. Tra i banchi non vedo nemici. Il bilancio è un dettaglio dopo il dibattito della scorsa volta. Andava aperto questo dibattito. Chiedo a Vecchione e Cucciniello per Davvero e Viva La Libertà: perché non parlate, perché state sfiduciando la sindaca, colei che avete voluto alla guida della città. Confermiamo il voto contrario".

Ore 18.06 - Sergio Trezza (Moderati e Riformisti): "La politica è cambiata completamente. Io sono per la politica del fare. La politica deve tornare tra la gente. Il centro per l'autismo è un impegno per la comunità. Dobbiamo seguire i lavori. Il consigliere comunale deve tornare tra i cittadini. La comunità ci chiede di governare e chiede discontinuità. Il sindaco ha chiesto una mano: 6 mesi insieme per un patto su alcune tematiche, come quello del centro per l'autismo. Ho lasciato il PD perché non è più un partito che vive tra la gente. Invito alla riflessione al capogruppo Rino Genovese. Metto da parte l'orgoglio e lavoriamo su due, tre problematiche".

Ore 17.59 - Luigi Mattiello (Siamo Avellino): "Ho ascoltato tante narrazioni sull'ipotesi del commissario prefettizio. Comporta un rallentamento sui fondi. Cito lo stadio tra tanti argomenti. Il rallentamento presuppone il rischio concreto di un esordio in campionato dell'Avellino nelle gare casalinghe lontano dal Partenio-Lombardi. Un commissario avrà i suoi tempi. Votare questo bilancio consentirà tempi diversi".

Ore 17.51 - Antonio Aquino (Movimento 5 Stelle): "Oggi vedo l'aula piena, ci sono tutti i consiglieri per un documento strategico. Le aspettative del popolo non sono state deluse da chi è all'oppsizione, ma da chi era stato votato per guidare la città. Il Movimento 5 Stelle non può che prendere le distanze".

Ore 17.42 - Amalio Santoro (Con Gengaro sindaco): "Del bilancio ne abbiamo già parlato e in quei numeri c'è la deriva di questi anni. Confermiamo il voto negativo: frutto di un ragionamento e di una presa di distanza da una politica smisurata e che ha bruciato se stessa. Nella precarietà del centrosinistra confermiamo il voto negativo e siamo pronti a favorire il giudizio vincolato dei cittadini e a costruire un nuovo percorso per la città".

Ore 17.37 - Nicole Mazzeo (Coraggio Avellino): "Coraggio Avellino darà voto favorevole al bilancio e all'amministrazione Nargi. Di coerenza e coraggio noi abbiamo fatto motivo di vanto".

Ore 17.33 - Comunicazioni del presidente del consiglio comunale, Ugo Maggio. Gerardo Rocchetta ha comunicato via pec al presidente del consiglio comunale, la posizione di indipendente ed entra nel gruppo misto. Anche Mario Sorice (gruppo Davvero) tramite nota si è dichiarato indipendente ed entra nel gruppo misto.

Presentazione

Alle 17.30 inizierà il consiglio comunale spartiacque per l'amministrazione Nargi ad Avellino. Sarà votato il rendiconto di gestione 2024 e si conferma l'attesa per l'esito che sarà risulterà decisivo per la prosecuzione o meno dell'attività amministrativa a Palazzo di Città. "Un anno di commissariamento è troppo, quindi chiedo un patto per la città, oltre a salvare tutti i progetti e i fondi dobbiamo salvare il commercio e tutto ciò che è stato messo in campo. Non possiamo perdere la guida": così il sindaco di Avellino, Laura Nargi si era espressa nelle scorse ore. Segui la diretta di ottopagine.it