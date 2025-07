Petitto: "La fine anticipata della consiliatura è una sconfitta per la comunità" "Ho cercato fino all’ultimo momento soluzioni di mediazione e responsabilità"

"La fine anticipata dell’amministrazione comunale di Avellino rappresenta una sconfitta per l’intera comunità. Ho seguito da vicino l’evoluzione della crisi politica che ha colpito la giunta guidata dal sindaco Laura Nargi, cercando fino all’ultimo momento soluzioni di mediazione e responsabilità che potessero evitare lo scioglimento anticipato del consiglio comunale": così si è espresso il consigliere regionale Livio Petitto sulla fine anticipata della consiliatura guidata da Laura Nargi.

"Resto a disposizione per il bene di Avellino"

"Ho sempre creduto nel dialogo e nella stabilità istituzionale, e per questo motivo mi sono impegnato con determinazione per trovare una sintesi tra le diverse anime politiche presenti in maggioranza. Purtroppo, le condizioni politiche non hanno consentito un esito positivo. Auguro buon lavoro al Commissario che sarà chiamato a traghettare la città fino alle prossime elezioni, con l’auspicio che possa garantire continuità amministrativa e risposte concrete ai cittadini. Resto a disposizione, come sempre, per il bene di Avellino e per offrire il mio contributo, dentro e fuori le istituzioni, a favore dello sviluppo del nostro territorio".