Iandoli: "E' scattata l'operazione verità sullo stato delle casse comunali" Il coordinatore di Fratelli d'Italia: numeri prodotto di anni di gestione poco accorta

"L’appello del rappresentante di Governo, come di consuetudine, alla sensibilità dei cittadini avellinesi affinché scelgano di destinare il 5 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche al Comune di Avellino per il miglioramento dei servizi sociali, la dice lunga sul modo in cui le giunte di centro sinistra a guida Pd prima, dei 5 Stelle, del civismo del Sindaco Festa e dei suoi alleati poi, hanno gestito le casse comunali.". Così il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia Modestino Iandoli.

"A pagare lo scotto di amministrazioni clientelari e personalistiche saranno i cittadini avellinesi e le fasce più deboli della popolazione.E’ finalmente arrivato il momento dell’operazione verità, di fare luce sulle gestioni opache e poco accorte che hanno caratterizzato l’utilizzo delle finanze pubbliche. Ai censori di oggi ricordiamo le loro responsabilità per il degrado a cui hanno condannato la città.". Conclude Iandoli.