Pd Avellino: lettera di sostegno a Buonopane inviata a Elly Schlein

Pieno sostegno al presidente della Provincia di Avellino Rizieri Buonopane, condivisione del percorso e richiesta di attenzione alla rappresentanza territoriale.
"Noi amministratori ed esponenti del Campo Largo del centrosinistra, alcuni dei quali iscritti al Partito Democratico, intendiamo esprimere il nostro pieno sostegno al Presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane, che in questi mesi è stato oggetto di attacchi volti a screditarne l’operato e ribadiamo la totale condivisione del suo percorso politico-istituzionale".
Inizia così la lettera dei sindaci irpini indirizzata alla segretaria nazionale del partito democratico Elly Schlein, al presidente nazionale del partito democratico Stefano Bonaccini, al commissario regionale Campania del partito democratico Antonio Misiani.
"In un contesto complesso, spesso segnato dall’assenza di un confronto democratico e inclusivo
da parte della segreteria provinciale del Partito Democratico, il Presidente si è trovato nella condizione di dover assumere scelte e posizioni, sempre nel rispetto del mandato istituzionale e dell’interesse dei territori. Un interesse che, insieme a quello delle comunità, riteniamo debba essere prioritario.
La segreteria provinciale del Partito Democratico ha frequentemente agito secondo logiche autoreferenziali, assumendo decisioni in modo unilaterale e trascurando gravemente il necessario
dialogo con i territori, con gli amministratori e con le realtà locali che quotidianamente si confrontano con i bisogni reali delle comunità.
Tali dinamiche hanno prodotto scelte che, a nostro avviso, non solo non rispondono alle priorità del territorio, ma appaiono guidate da pregiudizi politici e da una visione parziale, che rischiano di compromettere l’unità del Campo Largo e la credibilità della nostra azione politica e
amministrativa.
Riteniamo fondamentale che la linea politica espressa a livello provinciale sia il risultato di un confronto condiviso e partecipato, in coerenza con i principi di democrazia interna e pluralismo su cui si fonda il partito democratico. Qualsiasi forma di decisione unilaterale, autoritaria o ispirata a logiche autocratiche, oltre a tradire questi valori, rischia di compromettere gravemente la costruzione e il percorso futuro del Campo Largo, che si fonda invece sull’ascolto, sul dialogo e sulla condivisione.
L’autorevolezza del Presidente della Provincia, la sua coerenza istituzionale e la volontà di costruire una visione condivisa con i territori meritano rispetto e sostegno.
Rivolgiamo quindi un appello, affinché si apra un confronto serio e plurale, che coinvolga innanzitutto gli amministratori locali e quanti lavorano sui territori per realizzare e irrobustire il Campo Largo del centrosinistra, e che sia capace di ristabilire un equilibrio tra rappresentanza politica e rappresentanza istituzionale, valorizzando il ruolo degli amministratori – insieme a quello di quanti si impegnano a costruire lo schieramento nelle rispettive comunità - come protagonisti attivi della vita democratica.
In gioco non vi è soltanto la tenuta di una coalizione, ma la credibilità stessa del nostro modo di fare politica, che deve restare ancorato ai bisogni reali delle persone e alla coerenza con i valori della partecipazione, del pluralismo e del rispetto reciproco.
Firmatari del documento
Lorenzo Preziosi – Vicesindaco di Aiello del Sabato
Francesco Addeo – Sindaco di Marzano di Nola
Antonio Gengaro – già candidato Sindaco “Campo largo” al Comune di Avellino
Enzo De Luca – già Senatore della Repubblica
Gabriele Uva – Assemblea Nazionale PD
Sara Iannaccone – Assemblea Nazionale PD
Sabino Carpentieri – Segretario Provinciale PSI
Laura Cervinaro – Vicepresidente della Provincia di Avellino/Consigliera comunale Ariano Irpino
Antonio Cerrato – Consigliere Provinciale PD
Gabriele Buonanno – Presidente del Consiglio comunale di Solofra/Consigliere Provinciale
Gerardo Capozza – Presidente Fondazione “Sistema Irpinia”
Anna Nazzaro – Consigliera comunale di Atripalda
Ida Grella – Direzione Provinciale PD Avellino/Presidente CIRPU
Teresa Mele - Commissione di Garanzia Provinciale PD Avellino
Antonio Iannaccone – Circolo PD “Aldo Moro” Avellino
Ernesto Urciuoli – Consigliere comunale di Aiello del Sabato
Antonio Caputo – Sindaco di Aquilonia
Mirko Mesce – Consigliere comunale di Aquilonia
Gaetano Mesce - Segretario circolo PD Aquilonia
Fabiola Scioscia – Consigliera comunale di Atripalda
Alessio Cione – Assessore comunale di Bagnoli Irpino
Aniello Labbiento – Consigliere comunale di Bagnoli Irpino
Antonio Campana – Vicesindaco di Calitri
Giuseppe Caruso – Consigliere comunale di Caposele
Salvatore Cuozzo – Consigliere comunale di Caposele
Patrizia Reale – Sindaca di Castel Baronia
Fabio Montalbetti – Vicesindaco di Castel Baronia
Carlo Grillo – Sindaco di Chianche
Carlo Buono – Assessore comunale di Chiusano di San Domenico
Fabio Peluso – Consigliere comunale di Domicella
Giuseppe Casarella – Consigliere comunale di Fontanarosa
Grazia Petrone – Consigliera comunale di Fontanarosa
Doralda Petrillo – Consigliera comunale di Grottaminarda
Antonio Spiniello – Sindaco di Grottolella
Vincenzo Spagnuolo – Consigliere comunale di Grottolella
Antonello Pignatiello – Vicesindaco di Lacedonia
Carmine Vecchione – Vicesindaco comune di Marzano di Nola
Carmelinda Sorrentino – Assessora comunale di Marzano di Nola
Alessandro Sepe – Consigliere comunale di Marzano di Nola
Alba Muto – Consigliera comunale di Marzano di Nola
Michele Addeo – Consigliere comunale di Marzano di Nola
Raffaele Torino – Consigliere comunale Marzano di Nola
Italo Grandi – Consigliere comunale di Marzano di Nola
Vincenzo Vecchione – Consigliere comunale di Marzano di Nola
Immacolata Corbisiero – Consigliera comunale di Marzano di Nola
Ilaria Di Gaeta – Presidente del Consiglio comunale di Mercogliano
Rita Mauriello – Assessora comunale di Montefredane
Alfonso Sementa – Consigliere comunale di Montefredane
Giuseppe Petrozziello – Consigliere comunale di Montefredane
Adriano Gaita – Consigliere comunale di Montefredane
Salvatore Santangelo – Sindaco di Montefusco
Anna Dello Buono – Vicesindaco di Montella
Egidio Gramaglia – Assessore comunale di Montella
Angela Marano – Assessora comunale di Montella
Fausto Fatale – Consigliere comunale di Montella
Max Gramaglia - Consigliere comunale di Montella
Carmine Dello Buono - Consigliere comunale di Montella
Luigi Chiaradonna - Consigliere comunale di Montella
Edvige Di Mauro – Segretaria circolo PD Montella
Luigi Ricciardelli – Consigliere comunale di Montemarano
Mario Marino – Consigliere comunale di Montemarano
Andrea Coscia - Consigliere comunale di Montemarano
Agostino Frongillo – Consigliere comunale di Montemiletto
Simona Ciampi – Consigliera comunale di Montemiletto
Antonio Vella – Sindaco di Monteverde/Presidente Consorzio dei Servizi Sociali “Alta Irpinia”
Stefania Ricciardi – Vicesindaco di Monteverde
Giso Alberto Vella – Consigliere comunale di Monteverde
Luigi Del Regno – Consigliere comunale di Montoro
Fiorella Caputo – Sindaca di Morra de Sanctis
Federica Litto – Consigliera comunale di Mugnano del Cardinale
Filomeno Caruso – Consigliere comunale di Mugnano del Cardinale
Michele Pepe – Segretario circolo PD Mugnano del Cardinale
Rossella Morsa – Consigliera comunale di Paternopoli
Luigi Cella – Sindaco di Salza Irpina
Alessandro Bonito – Consigliere comunale di Salza Irpina
Francesco Capuano – Consigliere comunale di San Martino Valle Caudina
Aniello Troiano - Consigliere comunale di San Martino Valle Caudina
Michele Boccia – Sindaco di San Michele di Serino
Massimo Carpentiero – Segretario circolo PD San Potito Ultra
Felice Orlandella – Sindaco di San Sossio Baronia
Giovanni Contardi – Consigliere comunale di San Sossio Baronia
Attilio Iannuzzo – Sindaco di Sant’Angelo all’Esca
Gabriele Santoro – Consigliere comunale di Sant’Angelo dei Lombardi
Ottaviano Vistocco – Sindaco di Santa Lucia di Serino
Clelia Gambino - Consigliera comunale di Santa Paolina
Nunzia Pagano – Consiglio di amministrazione Fondazione “Sistema Irpinia”/già assessora Santo
Stefano del Sole
Andrea Lavanga – Consigliere comunale di Scampitella
Vito Pelosi – Sindaco di Serino
Palma Colacurcio – Assessora comunale di Serino
Antonio Colucci – Sindaco di Sirignano
Martino Graziano – Consigliere comunale di Taurano
Ciriaco De Angelis – Consigliere comunale di Torre le Nocelle
Mario Puzo - Consigliere comunale di Torre le Nocelle
Renato Petralia – Consigliere comunale di Vallata
Arturo Caprio – Sindaco di Venticano
Piergiorgio Tammaro – Consigliere comunale di Venticano
Maurizio Sena – Consigliere comunale di Venticano
Ernesto Iorizzo – Sindaco di Villanova del Battista
Rossella Silano – Assessora di Villanova del Battista
Mario Ciccone – Consigliere comunale di Villanova del Battista
Aldo Raduazzo – Consigliere comunale di Villanova del Battista
Mario Meo – Consigliere comunale di Volturara Irpina
Mario Marra – Consigliere comunale di Volturara Irpina
Paolo Caruso – Sindaco di Zungoli