Pd Avellino: lettera di sostegno a Buonopane inviata a Elly Schlein Ecco gli amministratori irpini firmatari del documento

Pieno sostegno al presidente della Provincia di Avellino Rizieri Buonopane, condivisione del percorso e richiesta di attenzione alla rappresentanza territoriale.

"Noi amministratori ed esponenti del Campo Largo del centrosinistra, alcuni dei quali iscritti al Partito Democratico, intendiamo esprimere il nostro pieno sostegno al Presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane, che in questi mesi è stato oggetto di attacchi volti a screditarne l’operato e ribadiamo la totale condivisione del suo percorso politico-istituzionale".

Inizia così la lettera dei sindaci irpini indirizzata alla segretaria nazionale del partito democratico Elly Schlein, al presidente nazionale del partito democratico Stefano Bonaccini, al commissario regionale Campania del partito democratico Antonio Misiani.

"In un contesto complesso, spesso segnato dall’assenza di un confronto democratico e inclusivo

da parte della segreteria provinciale del Partito Democratico, il Presidente si è trovato nella condizione di dover assumere scelte e posizioni, sempre nel rispetto del mandato istituzionale e dell’interesse dei territori. Un interesse che, insieme a quello delle comunità, riteniamo debba essere prioritario.

La segreteria provinciale del Partito Democratico ha frequentemente agito secondo logiche autoreferenziali, assumendo decisioni in modo unilaterale e trascurando gravemente il necessario

dialogo con i territori, con gli amministratori e con le realtà locali che quotidianamente si confrontano con i bisogni reali delle comunità.

Tali dinamiche hanno prodotto scelte che, a nostro avviso, non solo non rispondono alle priorità del territorio, ma appaiono guidate da pregiudizi politici e da una visione parziale, che rischiano di compromettere l’unità del Campo Largo e la credibilità della nostra azione politica e

amministrativa.

Riteniamo fondamentale che la linea politica espressa a livello provinciale sia il risultato di un confronto condiviso e partecipato, in coerenza con i principi di democrazia interna e pluralismo su cui si fonda il partito democratico. Qualsiasi forma di decisione unilaterale, autoritaria o ispirata a logiche autocratiche, oltre a tradire questi valori, rischia di compromettere gravemente la costruzione e il percorso futuro del Campo Largo, che si fonda invece sull’ascolto, sul dialogo e sulla condivisione.

L’autorevolezza del Presidente della Provincia, la sua coerenza istituzionale e la volontà di costruire una visione condivisa con i territori meritano rispetto e sostegno.

Rivolgiamo quindi un appello, affinché si apra un confronto serio e plurale, che coinvolga innanzitutto gli amministratori locali e quanti lavorano sui territori per realizzare e irrobustire il Campo Largo del centrosinistra, e che sia capace di ristabilire un equilibrio tra rappresentanza politica e rappresentanza istituzionale, valorizzando il ruolo degli amministratori – insieme a quello di quanti si impegnano a costruire lo schieramento nelle rispettive comunità - come protagonisti attivi della vita democratica.

In gioco non vi è soltanto la tenuta di una coalizione, ma la credibilità stessa del nostro modo di fare politica, che deve restare ancorato ai bisogni reali delle persone e alla coerenza con i valori della partecipazione, del pluralismo e del rispetto reciproco.

Firmatari del documento

Lorenzo Preziosi – Vicesindaco di Aiello del Sabato

Francesco Addeo – Sindaco di Marzano di Nola

Antonio Gengaro – già candidato Sindaco “Campo largo” al Comune di Avellino

Enzo De Luca – già Senatore della Repubblica

Gabriele Uva – Assemblea Nazionale PD

Sara Iannaccone – Assemblea Nazionale PD

Sabino Carpentieri – Segretario Provinciale PSI

Laura Cervinaro – Vicepresidente della Provincia di Avellino/Consigliera comunale Ariano Irpino

Antonio Cerrato – Consigliere Provinciale PD

Gabriele Buonanno – Presidente del Consiglio comunale di Solofra/Consigliere Provinciale

Gerardo Capozza – Presidente Fondazione “Sistema Irpinia”

Anna Nazzaro – Consigliera comunale di Atripalda

Ida Grella – Direzione Provinciale PD Avellino/Presidente CIRPU

Teresa Mele - Commissione di Garanzia Provinciale PD Avellino

Antonio Iannaccone – Circolo PD “Aldo Moro” Avellino

Ernesto Urciuoli – Consigliere comunale di Aiello del Sabato

Antonio Caputo – Sindaco di Aquilonia

Mirko Mesce – Consigliere comunale di Aquilonia

Gaetano Mesce - Segretario circolo PD Aquilonia

Fabiola Scioscia – Consigliera comunale di Atripalda

Alessio Cione – Assessore comunale di Bagnoli Irpino

Aniello Labbiento – Consigliere comunale di Bagnoli Irpino

Antonio Campana – Vicesindaco di Calitri

Giuseppe Caruso – Consigliere comunale di Caposele

Salvatore Cuozzo – Consigliere comunale di Caposele

Patrizia Reale – Sindaca di Castel Baronia

Fabio Montalbetti – Vicesindaco di Castel Baronia

Carlo Grillo – Sindaco di Chianche

Carlo Buono – Assessore comunale di Chiusano di San Domenico

Fabio Peluso – Consigliere comunale di Domicella

Giuseppe Casarella – Consigliere comunale di Fontanarosa

Grazia Petrone – Consigliera comunale di Fontanarosa

Doralda Petrillo – Consigliera comunale di Grottaminarda

Antonio Spiniello – Sindaco di Grottolella

Vincenzo Spagnuolo – Consigliere comunale di Grottolella

Antonello Pignatiello – Vicesindaco di Lacedonia

Carmine Vecchione – Vicesindaco comune di Marzano di Nola

Carmelinda Sorrentino – Assessora comunale di Marzano di Nola

Alessandro Sepe – Consigliere comunale di Marzano di Nola

Alba Muto – Consigliera comunale di Marzano di Nola

Michele Addeo – Consigliere comunale di Marzano di Nola

Raffaele Torino – Consigliere comunale Marzano di Nola

Italo Grandi – Consigliere comunale di Marzano di Nola

Vincenzo Vecchione – Consigliere comunale di Marzano di Nola

Immacolata Corbisiero – Consigliera comunale di Marzano di Nola

Ilaria Di Gaeta – Presidente del Consiglio comunale di Mercogliano

Rita Mauriello – Assessora comunale di Montefredane

Alfonso Sementa – Consigliere comunale di Montefredane

Giuseppe Petrozziello – Consigliere comunale di Montefredane

Adriano Gaita – Consigliere comunale di Montefredane

Salvatore Santangelo – Sindaco di Montefusco

Anna Dello Buono – Vicesindaco di Montella

Egidio Gramaglia – Assessore comunale di Montella

Angela Marano – Assessora comunale di Montella

Fausto Fatale – Consigliere comunale di Montella

Max Gramaglia - Consigliere comunale di Montella

Carmine Dello Buono - Consigliere comunale di Montella

Luigi Chiaradonna - Consigliere comunale di Montella

Edvige Di Mauro – Segretaria circolo PD Montella

Luigi Ricciardelli – Consigliere comunale di Montemarano

Mario Marino – Consigliere comunale di Montemarano

Andrea Coscia - Consigliere comunale di Montemarano

Agostino Frongillo – Consigliere comunale di Montemiletto

Simona Ciampi – Consigliera comunale di Montemiletto

Antonio Vella – Sindaco di Monteverde/Presidente Consorzio dei Servizi Sociali “Alta Irpinia”

Stefania Ricciardi – Vicesindaco di Monteverde

Giso Alberto Vella – Consigliere comunale di Monteverde

Luigi Del Regno – Consigliere comunale di Montoro

Fiorella Caputo – Sindaca di Morra de Sanctis

Federica Litto – Consigliera comunale di Mugnano del Cardinale

Filomeno Caruso – Consigliere comunale di Mugnano del Cardinale

Michele Pepe – Segretario circolo PD Mugnano del Cardinale

Rossella Morsa – Consigliera comunale di Paternopoli

Luigi Cella – Sindaco di Salza Irpina

Alessandro Bonito – Consigliere comunale di Salza Irpina

Francesco Capuano – Consigliere comunale di San Martino Valle Caudina

Aniello Troiano - Consigliere comunale di San Martino Valle Caudina

Michele Boccia – Sindaco di San Michele di Serino

Massimo Carpentiero – Segretario circolo PD San Potito Ultra

Felice Orlandella – Sindaco di San Sossio Baronia

Giovanni Contardi – Consigliere comunale di San Sossio Baronia

Attilio Iannuzzo – Sindaco di Sant’Angelo all’Esca

Gabriele Santoro – Consigliere comunale di Sant’Angelo dei Lombardi

Ottaviano Vistocco – Sindaco di Santa Lucia di Serino

Clelia Gambino - Consigliera comunale di Santa Paolina

Nunzia Pagano – Consiglio di amministrazione Fondazione “Sistema Irpinia”/già assessora Santo

Stefano del Sole

Andrea Lavanga – Consigliere comunale di Scampitella

Vito Pelosi – Sindaco di Serino

Palma Colacurcio – Assessora comunale di Serino

Antonio Colucci – Sindaco di Sirignano

Martino Graziano – Consigliere comunale di Taurano

Ciriaco De Angelis – Consigliere comunale di Torre le Nocelle

Mario Puzo - Consigliere comunale di Torre le Nocelle

Renato Petralia – Consigliere comunale di Vallata

Arturo Caprio – Sindaco di Venticano

Piergiorgio Tammaro – Consigliere comunale di Venticano

Maurizio Sena – Consigliere comunale di Venticano

Ernesto Iorizzo – Sindaco di Villanova del Battista

Rossella Silano – Assessora di Villanova del Battista

Mario Ciccone – Consigliere comunale di Villanova del Battista

Aldo Raduazzo – Consigliere comunale di Villanova del Battista

Mario Meo – Consigliere comunale di Volturara Irpina

Mario Marra – Consigliere comunale di Volturara Irpina

Paolo Caruso – Sindaco di Zungoli