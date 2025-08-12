Sanità, Lega Avellino: "Superare le carenze e lavorare per migliorare i servizi" L'augurio di buon lavoro ai nuovi vertici della sanità irpina

La Lega irpina rivolge un sincero augurio di buon lavoro ai nuovi vertici della sanità irpina: Maria Concetta Conte, direttrice generale dell’Asl di Avellino, e Germano Perito, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati”.

"Si tratta di professionisti di comprovata esperienza, ai quali esprimiamo piena fiducia nella capacità di affrontare con competenza e determinazione le principali criticità del nostro sistema sanitario.

Tra le priorità che il territorio attende di vedere affrontate vi sono il miglioramento dell’accoglienza e della gestione dei flussi al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Moscati” e il superamento della carenza di medici di medicina generale, che in diversi comuni irpini sta generando disagi ai cittadini.

Riteniamo fondamentale, inoltre, rafforzare la sanità di prossimità, con un’attenzione particolare alla tempestiva attivazione degli ospedali di comunità, specialmente nei comuni dell’Alta Irpinia, dove le distanze e le difficoltà di collegamento rendono ancora più urgente una rete sanitaria territoriale efficiente e capillare.

La Lega assicura la massima disponibilità alla collaborazione istituzionale, nella convinzione che il lavoro sinergico tra forza politiche e strutture sanitarie sia la strada maestra per garantire ai cittadini servizi adeguati e di qualità".

Lo dichiara Franco Rauseo, coordinatore di tutti i dipartimenti tematici della Lega della provincia di Avellino.