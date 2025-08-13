Avellino, nuove adesioni al partito Noi di Centro: "In città stiamo crescendo" Il tenente colonello Iannello nuovo responsabile Dipartimento relazioni pubbliche e istituzionali

Mastella continua a raccogliere nuove adesioni nella città di Avellino in vista delle prossime elezioni amministrative. E' di oggi la nomina del Tenente Colonello Luca Iannello, Capo Servizio Amministrativo e titolare di prestigiosi incarichi, alla guida del dipartimento per le relazioni pubbliche ed istituzionali di Noi di Centro per la città di Avellino.

A conferirgli la nomina è stato il segretario cittadino del partito, l'avvocato Antonio Della Porta. “Continua, dopo la mia elezione a segretario cittadino, la nuova strutturazione del partito in città e abbiamo deciso di proseguire con il dipartimento per le relazioni pubbliche ed istituzionali, fulcro del nostro operato e del nostro programma“, dichiara Antonio Della Porta.

“Quello delle relazioni pubbliche ed istituzionali", sottolinea Della Porta, "è un settore altamente strategico. Il Tenente Colonello Iannello, persona stimata e di spessore, ha esperienza e professionalità: sono certo che saprà ricoprire al meglio l’incarico. A lui vanno i migliori auguri di buon lavoro e un sentito ringraziamento per aver accettato una sfida così delicata”.

Le prime dichiarazioni di Iannello

“Ringrazio il segretario cittadino Della Porta e il segretario nazionale On. Clemente Mastella per questa nomina, di cui sono felice e onorato, commenta Iannello. Mi consentirà di affrontare ed esprimermi su tematiche attuali”.

Continua, dunque, l'organizzazione dei quadri dirigenti di un partito che sta crescendo in città, in vista delle elezioni amministrative nel capoluogo. NdC punta a presentare una lista competitiva con la presenza di personalità di rilievo del mondo professionale e della società civile.