Avellino, il commissario Perrotta: aprire il centro per l'autismo è priorità Il commissario prefettizio a margine della processione dell'Assunta

"L"apertura del centro per l'autismo è una priorità". Il commissario prefettizio Giuliana Perrotta raccoglie l'appello lanciato dall'altare del Duomo di Avellino dal vescovo Monsignor Arturo Aiello per l'apertura del centro di Valle. Lo dice a margine della Processione della Madonna Assunta, seguita da migliaia di fedeli. “La festa dell’Assunta è un momento molto importante per tutta la comunità ed è fondamentale che le istituzioni siano vicine alla gente che avverte un sentimento religioso così profondo”. Spiega il commissario.

Autismo, centro da aprire

E sul centro per l’autismo di Valle assicura: “È una delle priorità su cui ci confronteremo a breve per capire come sbloccare la situazione. Mi sembra – assicura – che dopo qualche scambio di battute con gli uffici tecnici, non ci siano più grosse problematiche che impediscano di procedere con l’apertura della struttura Stesso discorso sull’abbattimento delle barriere architettoniche su cui aveva posto l’attenzione il vescovo. E un’idea ottima che potremmo realizzare con i fondi a disposizione non solo per quel che riguarda la chiesa ma anche per altri uffici e luoghi della città”.

Un Ferragosto più sobrio tra tradizione e autenticità

Quest’anno, niente luminarie né fuochi d’artificio. Ma, per la commissaria, non è un Ferragosto “in tono minore”: piuttosto, un’occasione per riscoprire l’essenza della festa, «più intima, più autentica, più profonda».

Sul cartellone del teatro Gesualdo Perrotta assicura: “Ho già incontrato il direttore artistico (Provenzano ndr) e chiarito alcuni aspetti. Ora vedremo come concretizzare le idee per evitare ulteriori disavanzi”.