Avellino, Noi di Centro recluta un esperto per affrontare l'emergenza carcere Salvatore Sepe è il nuovo responsabile del Dipartimento Carceri e Polizia penitenziaria di NdC

C'è un partito che ad Avellino intende prestare attenzione anche alle problematiche che si vivono nel pianeta carcere. Si tratta di Noi di centro, guidato dall'avvocato Antonio Della Porta che ha voluto puntare su un esperto per tenere alta l'attenzione su un'emergenza che riguarda anche il penitenziario della città di Avellino. E' di oggi la nomina di Salvatore Sepe, dipendente amministrazione penitenziaria, alla carica di nuovo responsabile del dipartimento Carceri e Polizia penitenziaria di NdC per la città di Avellino.

A conferirgli la nomina è stato direttamente il segretario cittadino del partito. “Continua, dopo la mia elezione a segretario cittadino, la nuova strutturazione del partito in città e abbiamo deciso di proseguire con il dipartimento Carceri e Polizia penitenziaria, fulcro del nostro operato e del nostro programma", dichiara l'avvocato Antonio Della Porta.

“Il problema del sovraffollamento delle carceri rappresenta ormai un emergenza sociale di grande rilevanza. Della Porta ha sottolineato come questa problematica comprometta i diritti fondamentali delle persone detenute e metta a dura prova il sistema giudiziario e penitenziario del nostro Paese. Servono interventi urgenti e strutturali per ridurre la popolazione carceraria e garantire condizioni di vita dignitose. La questione richiede un impegno condiviso tra istituzioni e società civile per affrontare una delle sfide più delicate della nostra società”.

“Salvatore Sepe, saprà ricoprire al meglio l’incarico di responsabile del dipartimento Carceri e Polizia penitenziaria. A lui vanno i migliori auguri di buon lavoro e un sentito ringraziamento per aver accettato una sfida così delicata”.

“Ringrazio il segretario cittadino Della Porta e il segretario nazionale On. Clemente Mastella per questa nomina, di cui sono felice e onorato", commenta Sepe.

Continua, dunque, l'organizzazione dei quadri dirigenti di un partito che sta crescendo in città, in vista delle elezioni amministrative nel capoluogo.

NdC punta a presentare una lista competitiva con la presenza di personalità di rilievo del mondo professionale e della società civile.