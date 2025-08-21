Lega: Pietro Cetrulo è il responsabile cittadino di Caposele

La nomina da parete del coordinamento provinciale di Avellino

L'annuncio

Avellino.  

Il coordinamento provinciale di Avellino ha nominato responsabile cittadino di Caposele Pietro Cetrulo.
Già assessore al turismo nel Comune dell'alta valle del Sele, Pietro Cetrulo, da anni attivo politicamente anche in tutto il territorio irpino, ha accettato l'incarico conferitogli dal commissario provinciale Gianluca Cantalamessa unitamente al Vice commissario provinciale Sabino Morano.

