Regionali, Festa con la Lega? Morano: rapporti sempre cordiali ma nessun accordo Il vicecommissario provinciale della Lega Avellino: non c'è nessuna trattativa in corso

Elezioni regionali, in città ad Avellino serpeggiano rumors insistenti che darebbero l'ex sindaco Gianluca Festa pronto a scendere in campo con lo schieramento politico della Lega. Un colpo di scena, secondo tanti, smentito nei fatti dal vicecommissario Sabino Morano che spiega: in questo senso non ci sono trattative con l'ex sindaco di Avellino. Ci sono stati e ci sono sempre rapporti molto cordiali, ma non c'è alcun accordo per procedere insieme alle prossime elezioni regionali".

Nessun accordo con il Carroccio

Oltre ogni ipotesi di accordo un dato certo resta il banco di prova delle regionali, a cui si cerca di sapere se Festa con i suoi schieramenti civici di Davvero e Viva La Libertà, prenderà parte. Smentito dal leader locale, Morano, della Lega l'accordo per procedere insieme sotto il simbolo del Carroccio. E intanto saranno decisivi i prossimi giorni per capire se Festa alle regionali ci sarà. la candidatura regionale sarebbe un banco di prova in vista del 2026, quando con ogni probabilità tenterà la riconquista di Palazzo di Città.

