"Avellino, rilancio con Città Giardino: presto si torna a Palazzo De Peruta" Il commissario nell'intervista esclusiva al direttore Melillo: centro autismo aperto entro fine anno

Rilancia l'idea dell'ex sindaco Di Nunno di Avellino Città Giardino, il commissario prefettizio del comune, Giuliana Perrotta, alle prese con conti e problemi del capoluogo irpino. "La stuazione finanziaria del Comune di Avellino è una mia preoccupazione. Il nostro lavoro da quando siamo arrivati è quello di far quadrare i conti. Abbiamo dovuto adottare e adotteremo una serie di delibere, che andranno a tagliare tutto ciò che prevede un esborso economico senza ritorno. Non è stato e non sarà semplice, ma non saranno toccati i servizi essenziali e vedremo i frutti per quella che è la strategia di riequilibrio dei conti".

L'intervista con il direttore Melillo

Il commissario prefettizio del comune di Avellino, Giuliana Perrotta, in una intervista esclusiva al direttore di Ottochannel Tv, Pierluigi Melillo, racconta il lavoro fatto e quello da fare, partendo dalle casse in rosso dell'ente. Parola d'ordine evitare il dissesto di piazza del Popolo. Una sfida non semplice per il commissario, che ha messo in campo la politica di austerity per il contenimento della spesa.

Il Comune a Palazzo De Peruta

Presto il Comune tornerà a Palazzo De Peruta, storica sede dell'amministrazione lungo il salotto buono della città, assicura il commissario. Ma non solo. Perrotta rilancia la sfida per decoro e sicurezza dal Parco simbolo del Capoluogo, Parco di Nunno, recuperando l'idea di una Avellino Città Giardino.

Il progetto Città Giardino

"Una idea vincente, importante che donerà autorevolezza e bellezza alla città – spiega Perrotta -. Pensiamo anche ad un concorso di idee, per portare avanti il progetto, per potenziare funzionalità e bellezza del Parco e della città più in generale, così che Avellino possa davvero essere riferimento per la sua provincia per bellezza e servizi".

Centro autismo aperto entro fine anno

Intanto stamane il commissario Perrotta ha effettuato un sopralluogo nel centro autismo. "Sono andata sul posto più volte, oggi con la manager dell'Asl Conte. Riusciremo a chiudere questa partita entro la fine dell'anno".

Tagliata la stagione del Teatro Gesualdo

E' stata ritirata la delibera dell'ex sindaco Laura Nargi dedicata alla stagione Teatro Carlo Gesualdo. Una scelta necessaria, secondo il referente di Governo. Con una deliberazione commissariale, la numero 8, il Commissario del comune di Avellino Giuliana Perrotta ha revocato la deliberazione di Giunta comunale n. 250 del 16 luglio 2025 che approvava gli indirizzi per la stagione teatrale 2025/2026 del Teatro Carlo Gesualdo. Costi troppo alti per un comune che fatica a trovare la quadra sui conti in rosso, e il commissario Perrotta, come già anticipato, revoca il cartellone presentato lo scorso luglio dell'ex sindaco Laura Nargi.