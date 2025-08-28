Avellino, il partito di Mastella accelera: nominata la direzione cittadina Il segretario Della Porta: nuova organizzazione nel segno dell'unità e della competenza

Una nuova organizzazione nel segno dell'unità e della competenza. E' un'accelerazione decisa quella del partito di Noi di Centro guidato dal segretario nazionale Clemente Mastella, che ad Avellino ha nominato la nuova direzione cittadina del partito. Gli incarichi sono stati definiti nel corso dell'ultima riunione, d’intesa tra l'ex Ministro Mastella e il Segretario cittadino del partito, l'avvocato Antonio Della Porta.

La direzione cittadina di NdC è così composta:

Antonio Della Porta – Segretario cittadino

Fiona Borzelleca - Vice Segretaria

Vittorio Pastore - Responsabile Istruzione

Massimiliano Di Vito - Responsabile Enti Locali

Enrico Di Lullo - Responsabile Sanità

Domenico Vivolo – Responsabile Giustizia

Salvatore Sepe - Responsabile Carceri e Polizia Penitenziaria

Luca Iannello - Relazioni esterne e istituzionali

Francesco Pio Pedicino - Responsabile Giovanile

Gianni Andreottola - Responsabile Politiche Sociali

Arturo Rizzo - Responsabile Turismo

“Abbiamo una squadra unita, fatta di persone con competenze, esperienze personali e professionali diverse, ma accomunate dalla sensibilità, dalla voglia di essere presenti e attivi con e per la città di Avellino", dichiara Della Porta, che chiarisce: "Ogni membro del gruppo ha una delega e un compito ben preciso, in modo da poter essere un punto di riferimento sia all’interno del Partito sia per i cittadini” conclude il Segretario cittadino di NdC.



