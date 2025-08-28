Alto Calore, Pionati: "Solidarietà a Lenzi, consumata un'altra congiura"

"La mia totale solidarietà all'avvocato Antonello Lenzi, vero galantuomo ed eccellente professionista inghiottito dalle vergognose lotte intestine che avvelenano la nostra provincia, sempre più allo sbando e priva di guida politica.
Il mandato di Lenzi alla guida dell'Alto Calore è durato quanto quello dell'Amministrazione comunale di Laura Nargi: un'altra congiura che va in porto, l'ennesimo disastro sulla pelle dei cittadini che impone una riflessione seria per una reazione di chi ancora ama Avellino e l'Irpinia".
Lo dichiara in una nota l'ex senatore, Francesco Pionati, commentando le dimissioni del presidente dell'Alto Calore, Antonello Lenzi.