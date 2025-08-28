Alto Calore, Pionati: "Solidarietà a Lenzi, consumata un'altra congiura"

"L'ennesimo disastro sulla pelle dei cittadini che impone una riflessione seria"

L'intervento

Avellino.  

"La mia totale solidarietà all'avvocato Antonello Lenzi, vero galantuomo ed eccellente professionista inghiottito dalle vergognose lotte intestine che avvelenano la nostra provincia, sempre più allo sbando e priva di guida politica.

Il mandato di Lenzi alla guida dell'Alto Calore è durato quanto quello dell'Amministrazione comunale di Laura Nargi: un'altra congiura che va in porto, l'ennesimo disastro sulla pelle dei cittadini che impone una riflessione seria per una reazione di chi ancora ama Avellino e l'Irpinia".

Lo dichiara in una nota l'ex senatore, Francesco Pionati, commentando le dimissioni del presidente dell'Alto Calore, Antonello Lenzi. 

