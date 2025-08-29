Prc: Correttezza e rispetto reciprico da sempre tra noi e Mainolfi Cordoglio per la scomparsa di Luigi Mainolfi

"Con la scomparsa del compagno Luigi Mainolfi perdiamo una delle ultime figure irpine che hanno rappresentato il socialismo del diciannovesimo secolo.

Egli, durante la sua lunga e coerente militanza politica, caratterizzata da un ampio impegno sociale, ha sviluppato anche una ricca elaborazione culturale; ci lascia analisi e testi interessanti, consoni alla realtà irpina e meridionale".

E' quanto affermano in una nota Tony Della Pia presidente Cpf e Arturo Bonito segretario provinciale partito della rifondazione comunista federazione Irpina.

"Non sempre il rapporto con noi comunisti è stato semplice, ma si è sempre mantenuto nei margini della correttezza e del rispetto reciproco. Ci stringiamo affettuosamente alla famiglia, ai compagni e a quanti gli hanno voluto bene".