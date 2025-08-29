Prc: Correttezza e rispetto reciprico da sempre tra noi e Mainolfi

"Con la scomparsa del compagno Luigi Mainolfi perdiamo una delle ultime figure irpine che hanno rappresentato il socialismo del diciannovesimo secolo.
Egli, durante la sua lunga e coerente militanza politica, caratterizzata da un ampio impegno sociale, ha sviluppato anche una ricca elaborazione culturale; ci lascia analisi e testi interessanti, consoni alla realtà irpina e meridionale".
E' quanto affermano in una nota Tony Della Pia presidente Cpf e Arturo Bonito segretario provinciale partito della rifondazione comunista federazione Irpina.
"Non sempre il rapporto con noi comunisti è stato semplice, ma si è sempre mantenuto nei margini della correttezza e del rispetto reciproco. Ci stringiamo affettuosamente alla famiglia, ai compagni e a quanti gli hanno voluto bene".