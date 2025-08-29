Dimissioni Lenzi: la solidarietà di Sacco e Di Lorenzo Nota dei dirigenti della Democrazia Cristiana per Rotondi sulla vicenda Alto Calore

Solidarietà espressa dai dirigenti della Democrazia Cristiana per Rotondi, Fausto Sacco e Pino De Lorenzo, all'ex amministratore dell'Alto Calore Servizi, Antonello Lenzi, tramite nota. "È una persona perbene che ha deciso di non piegarsi rispetto alle logiche di potere che si insinuano nelle stanze di Palazzo Santa Lucia e il centro-sinistra. È un vero galantuomo ed eccellente professionista, inghiottito dalle vergognose lotte intestine che avvelenano la nostra provincia, sempre più allo sbando e priva di guida politica": così Sacco e Di Lorenzo sulla vicenda Alto Calore.