Morano: "ll patriottismo, come identità che diventa azione e forza di un popolo" Il leader del primo team Vannacci d'Irpinia domani allo allo Shada di Civitanova Marche

Domani, domenica 31 agosto 2025, dalle 17:00 alle 23:00, allo Shada di Civitanova Marche, sarà inaugurata la mostra d’arte “Patriots Project”, nell’ambito della giornata culturale “Il mondo al contrario, festival delle idee libere".

Ideata dal lucano Giulio Curatella, delegato nazionale alla cultura del movimento Il mondo al contrario, la mostra non si limita a proporre un percorso artistico, ma si presenta come un vero manifesto culturale, con l’obiettivo di stimolare riflessione e confronto sui valori, le radici e l’eredità della civiltà occidentale.

Un progetto coraggioso e non convenzionale, che fonde arte, comunicazione e impegno civile.

Trai relatori del convegno di apertura ci sarà il saggista e politico irpino Sabino Morano leader del primo Team Vannacci d'Irpinia nonché vicecommissario della Lega per la provincia di Avellino.

"L'azione metapolitica - afferma Morano - è oggi fondamentale per ricostruire le radici di un mondo occidentale allo sbando, con grande piacere ho raccolto l'invito di Giulio Curatella aderendo con entusiasmo a questa pregevole iniziativa. ll patriottismo, quindi, inteso come identità che diventa azione, come forza di un popolo che non rinuncia alle sue radici e le trasforma in soluzioni per il domani, questo lo spirito della manifestazioni nelle intenzioni dei suoi ideatori".