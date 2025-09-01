Avellino, Giordano: non è detto che il candidato sindaco lo scelga il Pd Oggi la conferenza stampa al circolo della stampa

Rivendica autonomia di scelte e vedute, sia in Regione che per le amministrative del comune di Avellino, Giancarlo Giordano, onorevole di Sinistra Italiana, che stamane al circolo della stampa spiega: serve confronto per decidere, e non è detto che ad Avellino per il centro sinistra il candidato sindaco, per le prossime amministrative, lo scelga il Pd". Affiancato da Amalio Santoro, ex consigliere comunale, Giordano annuncia l'assemblea e spiega: siamo consapevoli delle nostre scelte, vogliamo a mani nude e senza clientele fare il nostro percorso. Dietro c'è sentimento vero e non lo sacrificheremo sull'altare della caccia alle poltrone. Anche per le Regionali offriremo un punto di vista autentico, anche per dare senso alle parole centro e sinistra". Dal canto suo Amalio Santoro spiega: torniamo alla verità del cose. Viviamo in una città sospesa. Il capoluogo non c'è. Abbiamo patito un disastro amministrativo e serve una svolta. Noi proporremo il nostro programma fatto di concretezza e visione forte del futuro di questo territorio. La cultura non è consumo ma una occasione di crescita per la città. Su questi temi svilupperemo il nostro programma. Il centro sinistra sembra essersi dissolto in città. Ora vogliamo ripartire da una riflessione concreta su programma e strategia. Ragioniamo sul campo largo. C'è da capire cosa accadrebbe. Guardiamo anche alla scelta della candidatura di Fico alla Regione. Ecco ci è sembrata una candidatura perpendicolare e non condivisa. Insomma, vogliamo se sarà, una coalizione seria. Questo non significa rincorrere ogni moderato per fare voti. Anzi. Vogliamo, se ci sarà una coalizione, componenti coesi su strategie e programmi. Vogliamo una policia forte che moderni davvero gli interessi. Una politica alta ed esigente che tuteli il futuro della città ".