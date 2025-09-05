Piero De Luca alla festa della Fiom: "Rilanciamo la Campania evitando divisioni" Da Grottaminarda il monito del neo segretario regionale del partito democratico

"E’ una festa di lotta. La Fiom Cgil è riuscita a fare quello che era impensabile nel corso di quest’ultimo anno. Una grande forza che sta difendendo lavoratrici e lavoratori. E' da Grottaminarda che prepariamo la rivendicazione del contratto nazionale".

Lo ha detto a gran voce Michele De Palma, segretario generale nazionale Fiom Cgil. "In questo periodo di bassi salari è ora che anche le istituzioni e il governo sostengano attraverso la detassazione degli aumenti del contratto nazionale i lavoratori.

Nel corso del confronto sono state affrontate le delicate vertenze ArcelorMittal di Luogosano e Menarini, la straordinaria opportunità di sviluppo legata alla stazione dell’Alta Velocità di Valle Ufita, nonché il tema strategico legato al modello di sviluppo da adottare per le aree industriali nelle zone montane, decisive per contrastare lo spopolamento e creare nuova occupazione di qualità.

Attenzione e sostegno forte alle aree interne che hanno un potenziale importante ma necessitano di investimenti, interventi e vicinanza.

"Come partito democratico ha affermato il neo segretario regionale del partito democratico Piero De Luca - abbiamo presentato una proposta di legge importante, sei miliardi di euro di investimento volti a sollecitare e sostenere le aziende con incentivi fiscali e ad agevolare il lavoro agile. Consentire alle persone di poter restare in queste aree pur lavorando in altri territori del Paese.

E sulla sfida del campo largo

"Abbiamo raccolto, ho raccolto personalmente questa sfida. Ringrazio tutte le componenti, le aree del partito democratico che hanno dato fiducia e ritenuto di sostenere una candidatura unica alla guida del partito democratico nella regione Campania.

L’obiettivo è di guidarlo con equilibrio, senso di responsabilità per confermare la guida della Campania nei prossimi anni.

Evitare di disperdere il lavoro fatto, dare vita ad un programma ancora più ambizioso, di rilancio, di crescita della nostra regione evitando di dividerci al nostro interno, ma compattandoci, consolidando il campo progressista con tutte le forze alternative alla destra, dalla Campania ma con l’obiettivo anche di contribuire alla costruzione di una alleanza alternativa di governo alla destra a livello nazionale".