Politiche industriali per un’Irpinia sostenibile: focus a Grottaminarda Anticipati i temi della campagna elettorale nel corso della festa della Fiom

"É partita da Grottaminarda la campagna elettorale - afferma il sindaco Marcantonio Spera - una campagna che dovrà toccare tutti i temi caldi dei nostri territori, dalla crisi idrica alle problematiche della Contursi-Lioni-Grottaminarda, dall’Alta capacità/ velocità alle Zes, fino all’industrializzazione intelligente".

Il circolo Pd di Grottaminarda guidato da Nicola Cataruozzolo non farà mancare il proprio contributo. Nei prossimi mesi affronterà tutti i temi caldi delle aree interne per candidare la Valle dell’Ufita a volano della Rinascita economica e sociale per tutta l’Irpinia con un centrosinistra progressista che pare pronto a investire sulle nostre comunità con più decisione e lungimiranza”. L’onorevole Gubitosa certo di questo, si è detto pronto a fare la sua parte.

La Fiom Cgil garante con tenacia e senza fare sconti a nessuno è determinata a recitare la sua parte per una svolta industriale seria e sempre dalla parte dei cittadini e dei lavoratori.

Il deputato Piero De Luca che da neo segretario regionale del Pd, tra le sue prime tappe, ha scelto proprio Grottaminarda, città simbolo per un centrosinistra progressista che batterà le destre e rilancerà quanto di buono fatto in questi difficili anni, ha sottolineato gli errori dell’attuale Governo che penalizzano le aree interne, non creando le condizioni affinché le imprese possano investire qui, invece di delocalizzare.

Giuseppe Morsa ha invitato tutti alla coesione, ad affrontare ogni questione con unitarietà, cosi come è stato fatto per la stazione Hirpinia.

Ilaria D’Acierno ha evidenziato la forza dei lavoratori, capaci, attraverso le loro lotte, di fermare i tentativi di chiusura delle fabbriche.

Per Michele De Palma bisogna rimettere al centro il tema del lavoro e proseguire nella lotta per mantenere un sistema industriale che ha rischiato di essere cancellato.

Grande partecipazione all’ incontro, oltre che dei lavoratori, delle associazioni, in particolare di quelle già in prima linea per la crisi idrica.