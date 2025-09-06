Avellino: Fratelli d'Italia in piazza per parlare di sicurezza e giustizia Il gazebo di fratelli d'Italia con la coordinatrice Ines Fruncillo

Fratelli d’Italia d’Irpinia questa mattina al gazebo allestito a Piazzetta Biagio Agnes nell’ambito dell’iniziativa “Giustizia e sicurezza, non solo parole”, manifestazione promossa dal partito nazionale in tutta Italia coinvolgendo durante l’estate gli eletti e i dirigenti di Fdl.

“Prima della scelta del candidato di centrodestra alla Regione Campania viene il programma – ha dichiarato la presidente di Fratelli d’Italia d’Irpinia, Ines Fruncillo -. Siamo impegnati da tempo sui territori per capire quali siano le reali richieste dei cittadini e armonizzarne le esigenze con la nostra proposta, in modo che sia calzante con i loro bisogni”.

Modestino Iandoli, coordinatore cittadino di FdI, si sofferma sulla situazione di Avellino in tema di criminalità: “La sicurezza è una delle esigenze fondamentali dei cittadini. Fratelli d'Italia con il decreto sicurezza ha voluto proprio dare una risposta a questa esigenza. Per cui mettere un freno e arginare questi fenomeni, far capire che esiste uno Stato che dà certezze sulla sicurezza è un modo per rispondere a questa emergenza, anche ad Avellino”.