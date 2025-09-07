Petracca: Regionali, sarà una grande sfida: procediamo uniti nel campo largo Comunali, Pizza: le primarie sono strada la giusta. Candidato sindaco? Nessuna imposizione

Prima le regionali poi, per il campo largo di Avellino, ci sarà la partita delle comunali. Prove di intesa e soprattutto di confronto per la scelta del candidato sindaco e il segretario provinciale dei dem Nello Pizza spiega: "Finalmente è tornato il sereno nella coalizione di campo largo progressista – spiega Pizza -. Arriveremo alle regionali anche con la nomina del segretario campano. Un passaggio decisivo, forte. Mi auguro che, in regione come a livello provinciale, non si disperda il buon lavoro fatto fino ad adesso. Il centrosinistra deve procedere in questa direzione". Insomma la coalizione per Pizza resta strategica anche ad Avellino capoluogo dove tra poco meno di dieci mesi si sceglierà il nuovo sindaco.

"Come pd con un documento ufficiale abbiamo scelto di scegliere tramite le primarie di coalizione la scelta del candidato sindaco, senza rivendicare alcuna imposizione. Lo strumento delle primarie sono in perfetta linea con la tradizione e linea del partito".

Dello stesso parere anche il consigliere regionale del Pd Maurizio Petracca che spiega : ora ci aspetta la grande sfida delle regionali. Il fronte progressista in maniera forte e coesa ha scelto di competere unito – spiega Petracca -. Si va tutti insieme, senza divisioni in un campo, certo, molto largo per ottenere la vittoria, poi si aprirà una discussione più articolata sul Comune di Avellino. La direzione, che è l' organo più rilevante nel partito ,ha immaginato non un obbligo ma un percorso: quello delle primarie. Non mi dividerei sulla formula, ma bensì sulla sostanza per raggiungere l'obiettivo della scelta del candidato. Un percorso da affrontare coesi e sereni".



