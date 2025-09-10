Aumento capienza Partenio, Nargi: Grazie alla mia richiesta a De Luca ci siamo L'ex sindaco di Avellino rivendica l'impegno per i lavori al Partenio- Lombardi

Ampliamento Stadio Partenio Lombardi ad Avellino, ci siamo e l'ex sindaco Laura Nargi precsa: "Promessa mantenuta. Quando ho chiesto alla Regione Campania il finanziamento per il nostro Stadio Partenio-Lombardi, in tanti hanno provato a mettersi di traverso. Qualcuno preferiva che Avellino perdesse questa occasione, solo per convenienza politica.Ma io ho scelto di lottare per la città e per i tifosi.". Così l'ex sindaco Laura Nargi. "Il risultato? 2 milioni di euro ottenuti grazie alla mia richiesta al Presidente Vincenzo De Luca

I lavori al Partenio Lombardi

"Con quei fondi non ci siamo limitati agli adeguamenti chiesti dalla Lega Calcio per l’iscrizione alla Serie B (manto erboso, illuminazione, servizi igienici e Sala VAR). Abbiamo fatto di più: Ampliata la Tribuna Terminio (+1950 posti) Ampliata la Montevergine (+608 posti) La capienza dello stadio cresce da 9.130 a 11.688 posti. Venerdì l’Avellino giocherà la prima partita in casa del campionato di Serie B e, soprattutto, più tifosi potranno sostenere la squadra dal vivo. È una vittoria di tutta la città, di chi non si arrende e vuole un’Avellino più forte, unita, protagonista.". Conclude Nargi.