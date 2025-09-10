Avellino, Pionati: "Dobbiamo tirare la città fuori dalla palude"

Il giornalista ed ex parlamentare: non cerco poltrone ma voglio aiutare la mia città, farla crescere

Avellino.  

Mentre il centro sinistra cerca la quadra per una possibile intesa sul candidato sindaco ad Avellino, su come e chi debba traghettare un eventuale campo largo al voto per le prossime amministrative, nel centrodestra resta in piedi una possibile candidatura di Francesco Pionati. L'ex parlamentare e giornalista, intervistato a margine dell'inaugurazione del nuovo smart parking di Montefredane con il sottosegretario della Lega Morelli conferma: sono pronto a candidarmi per tirare Avellino fuori dalla palude.

Un nome, quello di Pionati, spuntato già nel mese di luglio.  “ Io non ho nessuna ambizione di carattere personale o di conquista di poltrone, ho solo un grande amore per questa città, viscerale. - ha affermato Pionati - Avellino deve uscire da questa palude in cui si è cacciata e noi faremo tutto quello che è possibile. Serve una risposta forte della società civile. E' l'unica strada per uscire dalle difficoltà". Il commissario sta facendo un ottimo lavoro, sta rivoltando il comune come un guanto e sta trovando un sacco di problemi. Dobbiamo riscattarci, mi appello alla parte sana della città per rigenerare il capoluogo, così che torni ad essere un faro per provincia e regione”.

