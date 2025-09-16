Regionali il 23 novembre, Petitto: nessun rispetto per le vittime del terremoto Campania, il voto, la data e le polemiche

"Sono profondamente indignato per la scelta del Presidente De Luca di convocare le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale proprio il 23 novembre, anniversario del terremoto che nel 1980 devastò la nostra Irpinia e altre zone della Campania, causando migliaia di vittime e lasciando ferite che ancora oggi portiamo dentro. Quel giorno non è una semplice data sul calendario. È un simbolo di dolore, memoria e dignità per intere comunità che hanno sofferto e che da allora lottano per risollevarsi". Così il consigliere regionale Livio Petitto.

"Trasformarlo in una giornata di propaganda elettorale è un atto di mancanza di rispetto verso le famiglie delle vittime, verso i territori colpiti e verso la storia della nostra terra .

Si rispetti la memoria

La politica deve saper rispettare i momenti della memoria collettiva, non calpestarli.

Ancora una volta De Luca dimostra la considerazione che ha per l’Irpinia. Ancora una volta De Luca dimostra di non avere alcuna sensibilità istituzionale né rispetto per la memoria collettiva. La sua è una scelta inopportuna che offende tutti i cittadini che ancora oggi pagano lo scotto di quella tragedia".