Regionali il 23 novembre. Fruncillo: centrosinistra insensibile e indifferente Non si rispetto il dolore di vivi e la memoria dei morti

"Chi non rispetta la memoria dei morti e il dolore dei vivi dimostra, ancora una volta, tutta la sua insensibilità e indifferenza

Il centrosinistra convoca le elezioni regionali in Campania il 23 e 24 novembre, proprio nei giorni in cui si ricorda il terremoto dell’Irpinia del 1980". Così Ines Fruncillo commenta la scelta di calendarizzare il voto per le regionali in Campania in occasione delle commemorazioni per il terremoto del 1980.

"Una ferita che ha segnato per sempre la nostra terra, con quasi 3.000 morti e intere comunità distrutte

Una data che per gli irpini e per tutti i campani non è mai stata e non potrà mai essere un giorno “qualsiasi”

Trasformare la giornata della memoria e del dolore in una giornata elettorale è un atto di arroganza e insensibilità umana e politica

È l’ennesima dimostrazione di quanto siano lontani dal cuore e dalla storia della nostra gente". Conclude Fruncillo.

