Regionali, Ciampi: Pieno sostegno a Fico, sarà garanzia di serietà e futuro Avellino, così il referente del M5S

"Grande partecipazione e confronto ieri a Montoro per l'assemblea provinciale del Movimento 5 Stelle, che ha visto la presenza del coordinatore regionale Salvatore Micillo e dei gruppi territoriali di Montoro, Avellino e Morra De Sanctis. La candidatura di Roberto Fico alla presidenza della Regione Campania è stata accolta come la naturale espressione dei valori e della visione del Movimento 5 Stelle. La sua autorevolezza, la competenza e la vicinanza alle comunità del nostro territorio rappresentano una garanzia di serietà e futuro". Dichiara il consigliere regionale e coordinatore provinciale del Movimento 5 stelle in provincia di Avellino Vincenzo Ciampi. "Nel corso dell'incontro si è discusso delle questioni più urgenti per l'Irpinia e le aree interne: dalla sanità territoriale, che necessita di un deciso cambio di rotta rispetto alle politiche della giunta De Luca, alla mobilità, con Avellino che resta l'unico capoluogo di provincia della Campania privo di collegamenti con l'alta velocità. Temi cruciali che toccano direttamente i diritti dei cittadini e la qualità dei servizi pubblici essenziali". "Il Movimento 5 Stelle - conclude Ciampi - intende portare avanti un progetto politico radicato e concreto, capace di dare risposte alle comunità delle aree interne, troppo spesso penalizzate. L'incontro di Montoro dimostra che siamo una comunità coesa, pronta a lavorare insieme per una Campania più giusta, più vicina alle persone e attenta ai bisogni reali dei cittadini".