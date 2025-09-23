Noi di Centro, Gazzella: "Pronti per le liste nelle 5 province della Campania" "Guardiamo con fiducia al prossimo appuntamento elettorale"

"Siamo al lavoro, insieme al leader nazionale Clemente Mastella e al segretario regionale Pasquale Giuditta, per la presentazione delle liste nelle cinque province campane": così il segretario provinciale di Noi di Centro Avellino, Guerino Gazzella. "In provincia di Avellino proporremo professionisti e persone qualificate capaci di dare risposte concrete ai cittadini su temi fondamentali come trasporti, sanità e crisi idrica. Dopo il successo delle regionali del 2020, con oltre 10.500 voti di lista ad Avellino e più di 103.000 in Campania, intendiamo rafforzare ulteriormente la nostra presenza. La segreteria politica di Ariano Irpino resta un punto di riferimento aperto a tutti i cittadini. Guardiamo con fiducia al prossimo appuntamento elettorale per migliorare il risultato e raggiungere nuovi traguardi".