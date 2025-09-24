Anci,Irpinia protagonista: Delle Grazie, Polcaro e Gaeta ammessi al Corso ForsAM Il riconoscimento

Tre giovani amministratori irpini ammessi al prestigioso Corso ForsAM dell'Anci, giunto alla XIII edizione. L’Irpinia si conferma protagonista a livello nazionale: tre giovani amministratori sono stati ammessi al XIII Corso ForsAM – Scuola di Formazione in Amministrazione Municipale, che ogni anno seleziona i 40 amministratori più meritevoli d’Italia.

Delle Grazie,Polcaro e Gaeta

A rappresentare la nostra terra saranno Chiara Polcaro, consigliera comunale di Candida, Giovanni Gaeta, vicesindaco di Montoro, e Antonio Delle Grazie, vicesindaco di San Michele di Serino, già selezionato lo scorso anno tra i 35 amministratori under 35 partecipanti al primo Corso di Formazione Internazionale IMAGO, con tappe a Rotterdam, Parigi, Barcellona e Roma.

La selezione, estremamente rigorosa, ha previsto varie prove fra test di logica, e colloqui orali, fra i vari amministratori provenienti da ogni Comune d’Italia. Un riconoscimento prestigioso che premia l’impegno e la determinazione dei tre giovani amministratori, ora chiamati a un percorso formativo di eccellenza presso la sede di Via dei Prefetti a Roma.

Il programma affronterà temi fondamentali per lo sviluppo dei territori: finanza locale, urbanistica, welfare, coesione sociale e strumenti di finanziamento. Un motivo di orgoglio per i comuni di appartenenza e un segnale forte: puntare sui giovani significa investire su competenza, coraggio e responsabilità per costruire comunità sempre migliori. “Sapere Aude – abbi il coraggio di conoscere”: un motto che i tre amministratori irpini incarnano appieno, portando in alto il nome dell’Irpinia.