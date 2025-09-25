Alto Calore, Rotondi: "Lenzi uomo verticale, ho grande stima: ci ripensi" L'onorevole sulle dimissioni invita Lenzi ad "un opportuno supplemento di riflessione"

«Un supplemento di riflessione sarebbe opportuno, pur nel doveroso rispetto della sua autonomia civile e professionale». È l’auspicio del parlamentare di governo Gianfranco Rotondi in merito alla situazione di Alto Calore ad Avellino e alle dimissioni dalla carica di amministratore dell’avvocato Antonello Lenzi.

L’Alto Calore, eredità di Fiorentino Sullo

Da presidente della fondazione “Fiorentino Sullo” e parlamentare irpino, Rotondi ha definito l’ente “una creatura ideata dall’onorevole Sullo negli anni difficili del dopoguerra, un gioiello dissipato dal clientelismo sedimentato nelle tre repubbliche”. Nel suo intervento, il deputato ha invitato a evitare polemiche e a concentrarsi su possibili soluzioni per il salvataggio della società, considerata “patrimonio dell’Irpinia”.

Rotondi commenta le dimissioni di Lenzi

Rotondi ha poi espresso stima nei confronti di Lenzi, sottolineandone la “linearità e il disinteresse” alla base delle dimissioni.Tuttavia, ha aggiunto di non essere certo che tale decisione possa contribuire al risanamento dell’ente, auspicando “un supplemento di riflessione” pur nel rispetto dell’autonomia personale e professionale dell’ex amministratore.