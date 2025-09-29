Il lavoro delle donne, Fratelli d'Italia Avellino all'iniziativa di Firenze A Firenze l'iniziativa promossa dal Dipartimento Coordinamento Autonomie Locali



Una giornata intensa e ricca di stimoli a Firenze per la delegazione del Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia Avellino, composta da Ines Fruncillo, Beatrice Colucci, Michela Guarino e Patrizia Reale, che ha partecipato con entusiasmo all’iniziativa nazionale dedicata al lavoro delle donne, promossa dal Dipartimento Coordinamento Autonomie Locali

"Un’occasione straordinaria di confronto e approfondimento, con ministri, parlamentari, amministratori e giovani impegnati a condividere esperienze, idee e proposte concrete per valorizzare il ruolo delle donne nel mondo del lavoro, nell’impresa, nella famiglia e nella politica.

La nostra delegazione ha raccolto spunti preziosi dai laboratori tematici e dai panel che hanno visto protagoniste figure di primo piano del Governo e del nostro movimento, confermando la centralità di un impegno che unisce competenze, visione e passione.

Rientriamo in Irpinia ancora più consapevoli che il futuro delle nostre comunità passa anche dalla capacità di valorizzare i talenti femminili e promuovere pari opportunità reali

Fratelli d’Italia si conferma una forza politica capace di interpretare questa prospettiva, portando avanti una politica concreta, inclusiva, vicina ai territori in grado di coniugare radicamento territoriale e visione nazionale, per costruire un futuro più equo, dinamico e inclusivo".

