Rauseo: "Ascolto e proposte per rilanciare il welfare nelle aree interne"

"Essere presenti sul territorio significa ascoltare davvero le persone". Così Franco Rauseo, esponente della Lega, dopo una passeggiata tra i banchi del mercato di Grottaminarda, dove ha incontrato venditori, famiglie e giovani mamme alle prese con il caro vita e la carenza di servizi per l’infanzia.
"Le difficoltà quotidiane che mi sono state raccontate - spiega - ci impongono di agire: i rincari colpiscono le famiglie, i servizi essenziali sono spesso lontani, e nei piccoli Comuni mancano asili e spazi educativi. Senza welfare territoriale non può esserci sviluppo reale".
Rauseo ha ribadito la necessità di unire politiche sociali e infrastrutturali, creando una rete di servizi vicina ai cittadini: "Dobbiamo costruire un welfare diffuso, sostenere le famiglie contro il caro vita e favorire l’occupazione femminile. Le grandi opere devono camminare insieme alla qualità della vita quotidiana".
"La Lega - conclude - metterà al centro della propria azione l’ascolto delle comunità e il confronto continuo con i territori. Solo partendo dalle persone possiamo ricostruire fiducia e rendere la politica davvero utile a chi vive le aree interne".