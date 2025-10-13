Rauseo: "Ascolto e proposte per rilanciare il welfare nelle aree interne" L'intervento dell'esponente della Lega Franco Rauseo

"Essere presenti sul territorio significa ascoltare davvero le persone". Così Franco Rauseo, esponente della Lega, dopo una passeggiata tra i banchi del mercato di Grottaminarda, dove ha incontrato venditori, famiglie e giovani mamme alle prese con il caro vita e la carenza di servizi per l’infanzia.

"Le difficoltà quotidiane che mi sono state raccontate - spiega - ci impongono di agire: i rincari colpiscono le famiglie, i servizi essenziali sono spesso lontani, e nei piccoli Comuni mancano asili e spazi educativi. Senza welfare territoriale non può esserci sviluppo reale".

Rauseo ha ribadito la necessità di unire politiche sociali e infrastrutturali, creando una rete di servizi vicina ai cittadini: "Dobbiamo costruire un welfare diffuso, sostenere le famiglie contro il caro vita e favorire l’occupazione femminile. Le grandi opere devono camminare insieme alla qualità della vita quotidiana".

"La Lega - conclude - metterà al centro della propria azione l’ascolto delle comunità e il confronto continuo con i territori. Solo partendo dalle persone possiamo ricostruire fiducia e rendere la politica davvero utile a chi vive le aree interne".