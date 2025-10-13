Ciampi: "Svendita Acs, il responsabile ha un nome e cognome" Il consigliere regionale: "L’ex sindaco Festa ha progressivamente depotenziato la partecipata"

"È piuttosto semplice indicare chi è responsabile della svendita di Acs: ha un nome e un cognome, Gianluca Festa. Lo stesso dirigente menzionato da Nargi, Gianluca Rotondi, ha parlato di decisioni avventate assunte dalla politica nei confronti dell’azienda". Lo afferma in una nota il consigliere regionale Vincenzo Ciampi.

"L’ex sindaco ha progressivamente depotenziato la partecipata, trasformandola in un peso per le finanze pubbliche: ha affidato all’esterno la riscossione dei parcheggi e ha eliminato i vigilini. Occorre partire da un dato reale, evitando di alimentare ulteriori fraintendimenti.

Chi oggi arriva addirittura ad attribuire colpe al commissario prefettizio, evidentemente non vuole chiamare le cose con il loro nome. È inammissibile che una figura di garanzia, che si limita a registrare lo stato dei fatti, venga tirata in causa in questo modo.

Si è scelto di continuare a cedere pezzi dei servizi comunali in nome di una presunta razionalizzazione, e ora si continua a generare confusione. Sono vicino ai lavoratori e mi impegnerò affinché non siano loro a pagare le conseguenze delle decisioni, chiaramente errate, prese in questi anni".